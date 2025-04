News von Trading-Treff.de Die Deutsche Telekom ist am Freitag wie andere Aktien um deutliche -4,4 % nach unten gelaufen. Der Kurs der Aktie hat sich auf 32,46 € manifestiert. Damit hat der Wert innerhalb einer Woche sicherlich 8 % bis 9 % verloren, womit dennoch der aktuell noch immer laufende Aufwärtstrend in keiner Weise gefährdet scheint. Die Zolldiskussion wird an dieser Aktie vorbeigehen. Beruhigend für die Aktionäre der Telekom ist der Umstand, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...