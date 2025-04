Unsere beiden heutigen Protagonisten TUI und Deutsche Lufthansa taten sich bereits in den letzten Wochen und Monaten nicht unbedingt durch unbändigen Aufwärtsdrang hervor. Die aktuelle Situation bringt die Aktien nun weiter in Bedrängnis. Die Lage destabilisiert sich zusehends. Den beiden Aktien drohen weitere Kursverluste.TUI - Kursdebakel nimmt Form an Die Aktie des Reise- und Tourismuskonzerns TUI (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | ...

Den vollständigen Artikel lesen ...