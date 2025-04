© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Die in die dieser Woche veröffentlichen Absatzzahlen, sowie Donald Trumps am "Tag der Befreiung" verkündeten US-Einführzölle belasten die Tesla Aktie und bringen die dazugehörige Diskussion im wO-Forum ganz nach oben.Eine ereignisreiche Woche geht zu Ende: US Präsident Trumps Liberation Day mit darauf folgenden dramatischen Kursrückgängen an allen Börsen, die (mittlerweile dementierte) Ankündigung Elon Musk würde als Berater von Trump zurücktreten und die Verkündung eines dramatischen Absatzeinbruchs von Tesla Fahrzeugen (wO berichtete) katapultiert die Tesla-Diskussion erneut im wO Forum ganz nach oben. Auf über 600 Beiträgen seit Montag diskutierten die wO-User über die Zukunft von Tesla …