News von Trading-Treff.de BioNTech ist inzwischen massiv auf dem Weg nach unten. An der US Börse NASDAQ hat das Papier gestern einen Abschlag in Höhe von 4,3 % hinnehmen müssen. In Deutschland ist die Aktie um 3,3 % nach unten gerauscht. Damit ist der Kurss auf 80,48 € nach unten gefallen. D.h. auf jeden Fall, dass die Aktie derzeit nicht mehr im Aufwärtstrend ist, der lange Zeit galt. D.h. allerdings auch, dass die Aktie einen viel zu großen Abstand ...

