News von Trading-Treff.de Bei Nvidia sind alle Dämme gebrochen. Die Aktie verlor gestern -7,3 %. Am Ende des Tages stand ein Kursniveau in Höhe von 85,69 €. Damit ist die Aktie nicht nur in einem sehr starken, sondern in einem sehr massiven Abwärtstrend angekommen. Der Titel verlor damit insgesamt in den vergangenen fünf Handelstagen deutliche -14,2 %. Innerhalb der vergangenen Monate seit Jahresbeginn ist die Aktie -33,1 % nach unten durchgereicht ...

