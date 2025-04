News von Trading-Treff.de Atos kommt immer noch nicht richtig voran. Die Aktie konnte am Freitag nicht mehr massiv nach oben durch dringen. Sie verlor in Frankfurt sogar -2,56 %. Damit bleibt der Kurs bei 0,004 € stecken. Das der Titel in den nächsten Wochen deutlich teurer wird, liegt in einem technischen Vorgang. Die Papiere werden zusammengelegt. Im Zuge eines so genannten Reverse Split werden 10.000 Papiere dabei genau zu einer Aktie zusammengefasst. ...

