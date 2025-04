Bremen - Am 28. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der SV Werder Bremen zuhause gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 gewonnen.Die Anfangsphase gehörte den Hausherren, die schwungvoll den Weg nach vorne suchten. Nach einigen guten Abschlüssen war zunächst Stage am nächsten an der Führung, als er in der 25. Minute einen Schmid-Schuss per Kopf an die Querlatte lenkte.Wenig später war Burke in der 28. dann aber wirklich erfolgreich: Eine Ecke von Schmid fand den Kopf des Schotten, der ohne Bedrängnis sauber oben rechts einnicken durfte.Die Hessen wirkten in der ersten Hälfte dagegen zu pomadig und kamen kaum gefährlich in den Bremer Sechzehner, viel mehr als ein Abschluss von Ekitiké in der 21. Minute aus spitzem Winkel war nicht drin. Entsprechend hochverdient lagen die Hanseaten nach 45 Minute vorne.Zum Start von Hälfte zwei hatte Ducksch das 2:0 auf dem Fuß, nach abgefangenem Rückpass von Collins lupfte der Angreifer aber in der 47. Minute knapp am Kasten von Kaua Santos vorbei.Insgesamt schienen die Werner-Schützlinge einem zweiten Treffer näher, als die Toppmöller-Elf dem Ausgleich. Viel mehr als ein verzogener direkter Freistoß in der 59. Minute von Ekitiké war nicht zu sehen.Allerdings hatte die Eintracht auch Glück, dass Werder seine Angriffe zu ungenau ausspielte. Das rächte sich fast in der 76. Minute, als Götze den eingewechselten Kristensen fand und der Däne knapp drüber zielte.In der 84. Minute gelang aber stattdessen Schmid die Entscheidung, nachdem Njinmah eine Weiser-Hereingabe noch verpasste, der Österreicher aber sauber neben den rechten Pfosten vollstreckte. Wenig später war Schluss.Mit dem Heimerfolg klettert Bremen in der Tabelle auf Rang zehn, Frankfurt bleibt dagegen zwei Zähler vor Mainz Dritter.