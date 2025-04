Der französische Luftfahrtkonzern erlebt einen markanten Wertverlust nach Unsicherheiten beim europäischen Kampfjet-Projekt, behält jedoch solide finanzielle Grundlagen bei.

Dassault Aviation verzeichnete am Freitag einen dramatischen Kurseinbruch von 11,43 Prozent, wodurch die Aktie bei 269,60 Euro schloss. Der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort, mit einem Wertverlust von 12,64 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage. Trotz dieser jüngsten Schwächephase liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch immer 37,97 Prozent im Plus.

Der aktuelle Kursrückgang steht im Zusammenhang mit der überraschenden Ankündigung des französischen Verteidigungsministeriums, das gemeinsame Kampfjet-Entwicklungsprogramm FCAS (Future Combat Air System) mit Deutschland und Spanien neu zu bewerten. Das Ministerium äußerte Bedenken hinsichtlich steigender Entwicklungskosten und technischer Herausforderungen, die den ursprünglichen Zeitplan gefährden. Für Dassault Aviation, das als führender Industriepartner für die Entwicklung der Kampfjet-Komponente verantwortlich ist, bedeutet dies erhebliche Unsicherheit für einen wichtigen zukünftigen Umsatztreiber.

Auswirkungen auf die Geschäftsperspektiven

Das FCAS-Programm wurde als Nachfolger für die Rafale- und Eurofighter-Flotten konzipiert und galt als Eckpfeiler in Dassaults langfristiger Wachstumsstrategie. Analysten hatten den potenziellen Gesamtwert des Projekts auf über 100 Milliarden Euro geschätzt, verteilt über mehrere Jahrzehnte. Die mögliche Verzögerung oder Neuausrichtung des Programms trifft das Unternehmen in einer Phase, in der es bereits mit Lieferkettenproblemen und steigenden Produktionskosten konfrontiert ist.

Die aktuellen Entwicklungen werfen auch Fragen zur zukünftigen Positionierung von Dassault Aviation im europäischen Verteidigungssektor auf. Während das Unternehmen mit seinen Rafale-Kampfjets nach wie vor Exporterfolge verzeichnet, könnten längerfristige Wachstumsaussichten durch die Unsicherheiten im FCAS-Programm beeinträchtigt werden. Die Konkurrenz, insbesondere von amerikanischen und britischen Anbietern, könnte diese Situation nutzen, um ihre Position im europäischen Markt zu stärken.

Finanzielle Stabilität trotz Marktturbulenzen

Trotz des jüngsten Kurssturzes weist Dassault Aviation nach wie vor eine solide finanzielle Basis auf. Der Auftragsbestand erreichte zum Ende des letzten Quartals einen Rekordwert von 38,5 Milliarden Euro, was mehr als vier Jahren Produktion entspricht. Der Großteil dieses Auftragsbestands entfällt auf Militäraufträge, die weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen sind als das zivile Geschäft mit Falcon-Geschäftsflugzeugen.

Bemerkenswert bleibt auch die langfristige Performance der Aktie, die sich mit einem Abstand von 68,18 Prozent zum 52-Wochen-Tief (160,30 Euro) und einem Plus von 32,81 Prozent im Jahresvergleich deutlich über dem Branchendurchschnitt bewegt. Der signifikante Abstand von 29,77 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt deutet trotz der jüngsten Korrektur auf einen intakten langfristigen Aufwärtstrend hin.

Analysten bewerten die aktuelle Situation überwiegend als temporären Rückschlag in einem ansonsten intakten Geschäftsmodell. Die hohe Volatilität von 80,52 Prozent (annualisiert über 30 Tage) zeigt jedoch, dass Investoren derzeit unsicher über die mittelfristigen Perspektiven des Unternehmens sind, insbesondere im Hinblick auf die Zukunft des FCAS-Programms und die Fähigkeit von Dassault, alternative Wachstumsquellen zu erschließen.

