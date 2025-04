Weitefeld - In Weitefeld im Kreis Altenkirchen (Westerwald) sind am Sonntag offenbar drei Leichen gefunden worden. Der oder die Täter sind Medienberichten zufolge auf der Flucht.Die Polizei selbst teilte am Sonntagmorgen mit, einen Großeinsatz gestartet zu haben. Grund sei ein Kapitaldelikt, das in einem Wohnanwesen begangen wurde, so das Polizeipräsidium Koblenz. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden.Die Ermittler sind mit einem starken Aufgebot vor Ort, um die Hintergründe der Tat zu klären. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe und warnte davor, in dem betroffenen Bereich Anhalter mitzunehmen. Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.