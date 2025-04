wO Börsenlounge - die Woche: Von Strafzöllen, einer Tesla Ente und goldenen Absicherungen!

Donald Trump hat die Aktienmärkte in die Tiefe gestürzt. An nur einen Tag setzte die Wall Street 2,5 Billionen US-Dollar in den Sand. Die Strafzölle des US-Präsidenten lösten Panik bei den Anlegern aus. Goldpreis: Die Möglichkeiten fürs Depot Anleger weltweit ziehen sich vermehrt aus Aktien zurück und setzen verstärkt auf Gold. Am Morgen überschritt der Goldpreis erstmals die Marke von 3.100 Dollar und erreichte im frühen Handel mit 3.115,85 Dollar je Feinunze ein neues Rekordhoch. Das Edelmetall profitiert weiterhin von starkem Auftrieb, da es in Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen und Handelskonflikte als sicherer Hafen gilt. Mit einem Anstieg von 19 Prozent steuert Gold auf das …

