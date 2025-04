Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist ein obdachloser Mann in der Nacht zum Samstag von mehreren Unbekannten in die Spree geworfen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.Der 42-Jährige hatte in einem Park an der Mühlenstraße übernachtet, als er von mindestens vier Personen gepackt und zum Ufer gezerrt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 0:30 Uhr.Nachdem der Mann in den Fluss geschubst worden war, halfen ihm weitere unbekannte Personen wieder aus dem Wasser. Anschließend suchte er die Wache der Bundespolizei am Ostbahnhof auf und erstattete Anzeige. Rettungskräfte behandelten ihn dort ambulant.Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Die Täter sind bisher nicht identifiziert.