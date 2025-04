Magdeburg - Zum Abschluss des 28. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen.Die Hausherren machten am Sonntag von Beginn an viel Druck. Zwei Tore von Baris Atik in der 29. und in der 43. Minute sorgten für die verdiente Pausenführung, da die Gäste insgesamt nur wenig entgegenzusetzen hatten und insgesamt passiv agierten.Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Roten Teufel weitgehend ungefährlich. Trotz einiger Wechsel und einer offensiveren Ausrichtung gelang es den Gästen bis zum Ende nicht, die Magdeburger Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.Durch den Sieg ziehen die Sachsen-Anhalter an den Pfälzern vorbei und stehen jetzt auf dem dritten Rang. Für die Magdeburger geht es am Samstag in Ulm weiter, Kaiserslautern ist am kommenden Samstagabend gegen Nürnberg gefordert.Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SV 07 Elversberg - Jahn Regensburg 6:0, FC Schalke 04 - SSV Ulm 1846 2:1.