Was für eine Börsenwoche! Der US-Präsident Trump hat am Mittwoch seine neuen Zölle vorgestellt. Deren Höhe übertraf die Befürchtungen der größten Pessimisten bei weitem. Volkswagen ist bereits ein Opfer dieser Zölle. Es wird dramatisch Der Verband der Automobilindustrie (VDA) findet hier die richtigen Worte. Die Maßnahmen "markieren einen fundamentalen handelspolitischen Einschnitt", so VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

