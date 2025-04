Jüterbog - Die AfD in Berlin hat einen neuen Landesvorstand gewählt. An der Spitze steht weiterhin Kristin Brinker, die auf einem Parteitag in Jüterbog auf 94,3 Prozent der Stimmen kam.Zu ihren Stellvertretern wurden Jeanette Auricht, Alexander Bertram, Rolf Wiedenhaupt und Ronald Gläser gewählt. Als Schatzmeister wurde Sebastian Maack bestimmt, sein Stellvertreter ist Karsten Franck. Zu Beisitzern wählte der Landesparteitag Martin Trefzer, Martin Kohler, Frank Scheermesser und Alexander Sell. Kohler und Sell sind neu im Vorstand.Die Parteivorsitzende Brinker ist seit 2016 Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus. Seit März 2021 ist sie Landesvorsitzende der Berliner AfD.