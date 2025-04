Berlin - Union Berlin hat am 28. Spieltag der Bundesliga einen knappen 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg errungen.In der 63. Minute erzielte Benedict Hollerbach das entscheidende Tor für die Berliner. Ein langer Einwurf von Juranovic wurde von Querfeld per Kopf verlängert, sodass Hollerbach aus kurzer Distanz traf. Der Wolfsburger Torwart Grabara machte dabei keinen entschlossenen Eindruck und konnte den Treffer nicht verhindern.Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei Union Berlin früh Druck ausübte und durch Querfeld bereits in der Anfangsphase den Pfosten traf. Wolfsburg hatte ebenfalls Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Besonders auffällig war eine vergebene Möglichkeit von Amoura, der freistehend vor dem Tor den Ball nicht im Netz unterbringen konnte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahm Wolfsburg zunehmend die Kontrolle, ohne jedoch zu einem Torerfolg zu kommen.In der zweiten Halbzeit ließ Union Berlin den Gästen kaum Raum für gefährliche Aktionen. Wolfsburg bemühte sich um den Ausgleich, doch die Berliner Abwehr stand sicher. In der Schlussphase vergab Behrens eine große Chance für Wolfsburg, als er den Ball aus kurzer Distanz über das Tor schoss.Mit diesem Sieg festigte Union Berlin seine Position im Tabellenmittelfeld, während Wolfsburg weiterhin um den Anschluss an die internationalen Plätze kämpft.