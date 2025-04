Bern - Die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, ist am Sonntag in die USA gereist. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Informationen vom «Sonntagsblick». Die Direktorin des Seco werde in Washington unter anderem einen Besuch von Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter vorbereiten, teilte das Seco auf Anfrage mit. Dazu werde die ...

