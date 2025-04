Berlin - Vor der entscheidenden Verhandlungswoche von Union und SPD fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete und Innenpolitiker Christoph de Vries die Verhandlungsführer auf, für einen "Neustart" im Land zu sorgen.Der "Bild" (Montagsausgabe) sagte de Vries: "Wir brauchen einen Neustart in Deutschland mit einer strikten Asylwende, einer wachstums- und leistungsorientierten Steuer- und Wirtschaftspolitik und einer umfassenden Staatsmodernisierung. Dies ist der Auftrag der Wähler an Union und SPD." Die Menschen wollten keine kosmetischen Korrekturen, sondern einen grundlegenden Kurswechsel, sagte de Vries der "Bild".Wenn die SPD dies als gemeinsamen Auftrag begreife und auch im eigenen Interesse beherzige, sei er sicher, dass es unter der Führung von CDU-Chef Friedrich Merz in Deutschland schnell wieder aufwärts gehe und die Wähler dies bei der nächsten Bundestagswahl honorierten. Der CDU-Politiker sagte zugleich: "Natürlich besorgen mich die sinkenden Zustimmungswerte. Aber wir dürfen uns davon auch nicht kirre machen lassen. Die Erwartungshaltung der Bürger an die Union ist nach drei Jahren Ampel-Chaos verständlicherweise gewaltig."