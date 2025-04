Der deutsche Discounter erwies sich im Februar zum vierten Mal in Folge als die am schnellsten wachsende Supermarktkette Spaniens und konnte laut FyH.es 680.000 neue Familien zu seinen Kunden zählen. Auch in dem Jahr 2024 war ALDI erneut der am schnellsten wachsende Supermarkt. Laut Daten von Kantar Worldpanel kaufen aktuell 7,7 Millionen Haushalte bei ALDI ein, 12,4 % mehr als Ende Februar...

