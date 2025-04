Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Partnerschaft

Swiss Re wird zum Co-Investment-Manager der Cat-Bond- und ILS-Fondspalette von GAM ernannt



07.04.2025 / 07:03 CET/CEST



Zürich, 7. April 2025 - Swiss Re wird über seine Tochtergesellschaft Swiss Re Insurance-Linked Investment Advisors Corporation ("SRILIAC") per 7. Mai 2025 zum Co-Investment-Manager der Insurance-Linked-Security-(ILS) Fondspalette von GAM, einschliesslich des GAM Star Cat Bond UCITS Fonds, ernannt. Swiss Re verwaltete per 31. März 2025 ILS-Vermögenswerte in Höhe von ca. 5 Mrd. USD, darunter Fonds, Sidecars und massgeschneiderte Strukturen. Ab dem 7. Mai 2025 wird Swiss Re zusätzlich die ILS-Fonds von GAM co-managen, die per 31. März 2025 ein verwaltetes Vermögen von insgesamt ca. 3 Mrd. USD hatten. Als Co-Investment-Manager wird Swiss Re für Anlage- und Portfoliomanagemententscheidungen zuständig sein, während GAM die Verantwortung für die Aufsicht über das Risikomanagement beibehält und den globalen Vertrieb sowie die Produktstrukturierung leiten wird. Swiss Re und GAM werden zudem auch bei ILS-Innovationen zusammenarbeiten. Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers und kann auf eine mehr als 160-jährige Geschichte zurückblicken. Sie ist eine Pionierin im Bereich der Katastrophenanleihen (Cat Bonds), seit der Markt in den 1990er Jahren geschaffen wurde. Sie ist ausserdem ein führender Sponsor von Cat Bonds sowie Sidecars und durch Swiss Re Capital Markets auch ein führender Arrangeur von Cat Bonds, der Transaktionen mit einem Nominalwert von rund 50 Mrd. USD arrangiert hat. Dies entspricht mehr als einem Viertel des Nennwerts aller seit 1997 emittierten Cat Bonds. Investoren der GAM Cat Bond- und ILS-Fonds profitieren nun von Swiss Res umfangreichem Risikowissen und Underwriting-Expertise, inklusive mehr als 50 spezialisierte Wissenschaftler, die sich mit Katastrophenrisiken befassen, über 190 firmeneigene Gefahrenmodelle und etwa 200 Terabyte an kuratierten Portfoliodaten. SRILIAC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Swiss Re, die bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) als Anlageberaterin registriert ist, wird als Co-Investment-Manager dieser Fonds fungieren. SRILIAC wird von Mariagiovanna Guatteri geführt, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Cat-Bond-Portfoliomanagement und in der Modellierung von Naturkatastrophen bei Swiss Re verfügt. Zudem war sie für die Verwaltung der Swiss Re-eigenen ILS-Investitionen und die Verwaltung des Kapitals von Drittparteien für die ILS-bezogenen Anlagestrategien von Swiss Re zuständig. Mariagiovanna Guatteri, CEO und CIO von SRILIAC: «Der ILS-Markt hat im Jahr 2024 neue Rekorde aufgestellt, und die starken Renditen von Cat Bonds haben die Attraktivität und den Diversifizierungswert der Anlageklasse für Investoren deutlich gemacht. Es ist eine spannende Zeit für die Branche, und wir sehen ein beträchtliches Interesse sowohl seitens der Emittenten von Cat Bonds als auch von Investoren.» Cat Bonds, die zur finanziellen Absicherung gegen potenzielle Verluste durch Naturkatastrophen oder andere Gefahren emittiert werden, ermöglichen Investoren den Zugang zu einer Anlageklasse, deren Renditen eine geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen in den Finanzmärkten aufweisen. Der Cat-Bond-Markt wächst weiter aufgrund der steigenden Nachfrage nach Risikotransfer, die vor allem getrieben wird durch die wirtschaftliche Entwicklung, die Konzentration der versicherten Werte in exponierten Gebieten, die veränderte Anfälligkeit sowie den Klimawandel. Die Anlageklasse bietet Investoren eine skalierbare und diversifizierende Investitionsmöglichkeit. Christopher Minter, Head Swiss Re Alternative Capital Partners: «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit GAM, um gemeinsam ihre Cat-Bond- und ILS-Anlagestrategien zu managen. Durch unsere Zusammenarbeit mit GAM, werden wir das einmalige Risikowissen und die Erfahrung von Swiss Re in der Cat-Bond-Branche mit den Investoren teilen.» Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website .



