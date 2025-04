Anzeige / Werbung

Während Donald Trump den Zoll-Krieg forciert, glänzt Gold durch immer höhere Kurse. Daran dürfte auch die Korrektur vom Freitag nichts ändern. Die Unze Gold notiert solide über 3.000 USD - Tendenz steigend.

Damit werden auch Goldexplorer wieder zu Anlegerlieblingen. Ein weniger bekannter Player könnte in 2025 zur echten Gold-Rakete werden: Tocvan Ventures. Das Projekt in Mexiko ist in einem fortgeschrittenen Stadium und soll zur Weltklasse entwickelt werden. Erst kürzlich hat man erneut hochgradige Vorkommen gemeldet womit die Goldressource stark erhöht werden könnte. Außerdem will man noch in 2025 eine Pilotmine starten und könnte damit zum Übernahmekandidaten werden. Die Aktie ist angesprungen und bietet noch viel Luft nach oben - auch im Peergroup-Vergleich. Derzeit ergibt sich eine spannende Kaufgelegenheit.



Tocvan Ventures in einem transformierenden Jahr

Dass in einem fortgeschrittenen Stadium befindliche Gold-Silber-Projekt Gran Pilar von Tocvan liegt im mexikanischen Sonora, der im Nordwesten gelegene Bundesstaat ist die Top-Region für Bergbau des Landes. Entsprechend gut ist die Infrastruktur und auch die Zusammenarbeit mit den Behörden. In der Nachbarschaft befinden sich bereits Minen in Produktion und Tocvan hat das Ziel, ein Multi-Millionen-Unzen-Projekt aufzubauen.

2025 soll für Tocvan transformierend sein. So will man unter anderen eine Vielzahl an Bohrungen durchführen - die ersten Ergebnisse liegen bereits vor und sind sehr vielversprechend - und die Pilotmine soll die Produktion aufnehmen. Damit ist Tocvan auf dem Sprung vom Explorer zum kommerziellen Produzenten - einem für Investoren sehr interessanten Stadium.



Spannender Peergroup-Vergleich

Derzeit wird Tocvan mit knapp unter 50 Mio. CAD bewertet. Dies sollte sich mit weiteren positiven Bohrergebnissen und dem Aufbau der Pilotmine deutlich ändern. Denn der Peergroup-Vergleich mit Minera Alamos fällt klar zugunsten von Tocvan aus. So bringt Minera Alamos derzeit 180 Mio. CAD auf die Börsenwaage. Dabei verfügt das Minera-Projekt über 0,65 g/t AU. Bei Tocvan beginnen die Ergebnisse bisher in der Regel bei über 1 g/t AU und gehen rauf bis auf 2,5 g/t AU. Auch wenn die Daten von Minera schon etwas älter sind, zeigt sich, dass eine Verdreifachung der Tocvan-Aktie durchaus plausibel wäre.



Hochgradige Goldmineralisierung im Süden und Osten der Main Zone

Kürzlich wurden starke Bohrergebnisse für Gran Pilar gekannt gegeben. Sie stammen von 10 Kernbohrlöchern, die Anfang 2025 über eine Gesamtlänge von 1.167,5 m gebohrt wurden. Highlight ist ein Abschnitt von 3,0 m mit 21,6 g/t Au, 209 g/t Ag und 6,7 % Pb. Ein weiterer Abschnitt mit 3,8 m ergab 2,8 g/t Au, 38 g/t Ag und 2,3% Zn. Die breitere anomale Zone reicht von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 64,9 m und weist einen Durchschnittsgehalt von 1,2 g/t Au (JES-25-108) auf. Dabei handelte es sich um die erste hochgradige Goldmineralisierung südlichen Ende des Korridors der Main Zone entlang des North Hill Trend. Da die Funde nah an der Oberfläche sind, sollen hier bald kostengünstigere Schürfgrabungen durchgeführt werden, um die Ausmaße der hochgradigen Mineralisierung für eine mögliche Beschickung der Pilotmine genauer zu bewerten.

Auch östlich der Main Zone gab es vielversprechende Funde. So wurde in einem Bohrloch ein Abschnitt von 108,2 m mit 0,2 g/t Au und 5 g/t Ag ab der Oberfläche, einschließlich 12,6 m mit 0,9 g/t Au, 20 g/t Ag und 0,5 % Cu, 7,4 m mit 0,5 g/t Au und 8 g/t Ag sowie 4,3 m mit 0,6 g/t Au und 7 g/t Ag gefunden.

Tocvan-CEO Brodie Sutherland kommentierte die Ergebnisse: "Die Kernbohrungen haben soeben den höchstgradigsten Abschnitt außerhalb der Main Zone entdeckt. Das Beste daran ist, dass er nur wenige Meter unter der Oberfläche beginnt, sodass wir für die in der nächsten Explorationsphase geplanten Schürfgrabungen leicht Zugang zu diesem Gebiet haben. Damit eröffnet sich uns ein weiteres Gebiet, in dem wir eine Mineralisierung als potenzielles Beschickungsmaterial für die Pilotmine abgrenzen können. Trends wie der North-Hill-Trend sind noch weitgehend unerprobt und zeigen, dass andere Bereiche im gesamten Erweiterungsgebiet ein beträchtliches Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung aufweisen. Wir sehen den weiteren Bohrungen im gesamten Erweiterungsgebiet entgegen, um zusätzliche Bereiche mit Ressourcenpotenzial ins Visier zu nehmen."



Management im Interview zuversichtlich

Im Anschluss an die herausragenden Funde südlich der Main Zone zeigte sich Sutherland auch in einem Interview sehr optimistisch, dass Anleger im laufenden Jahr noch viel erwarten könnten. Nach mehr als 4 Jahren Explorationsarbeit stehe man vor einem sehr spannenden Jahr. Nachdem Tocvan im vergangenen Jahr neue Flächen abseits der Main Zone hinzufügen konnte, zeigen sich nun die ersten sehr vielversprechenden Ergebnisse. Daraus ergeben sich völlig neue Chancen für die Ressource und die geplante "Preliminary Assessment" (PA). Die Pilotmine soll 50.000 t verarbeiten und den Weg zur großen Mine ebnen. Die Planung und Genehmigung für die große Mine können schon bis Ende kommenden Jahres vorliegen. (Link zum Interview)



Fazit: Produktionsstart oder Übernahme - steigender Aktienkurs

Mit dem Start der Pilotmine vor Augen wird Tocvan auch mehr und mehr zum Übernahmekandidaten. Für Aktionäre gibt es also zwei interessante Szenarien. Tocvan veröffentlicht weiter starke Bohrergebnisse, veröffentlicht die Ressourcenschätzung sowie die PA und startet dann Ende des Jahres mit der Pilotmine. Oder man wird im Laufe des Jahres übernommen. Bei beiden Szenarien sollte sich der Kauf der Aktie - sie wird auch in Deutschland auf Tradegate rege gehandelt - auf dem aktuellen Niveau von 0,504 EUR auszahlen.

