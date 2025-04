Der Silberpreis erholt sich um einige verlorene Punkte und nähert sich 30,05 $, mit einem Plus von 1,80 % am Tag. Die Sorgen über Zollkriege und eine potenzielle globale Rezession fördern die Zuflüsse in sichere Häfen und unterstützen den Silberpreis.Händler werden weitere Hinweise aus den US-CPI-Inflationsdaten für März aufnehmen, die später am Mittwoch ...

