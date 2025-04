Bei der Mittelstandsholding Gesco ist im letzten Jahr einiges zusammengekommen, was nach vorläufigen Zahlen zu einem Umsatzrückgang um 8 % auf 514 Mio. Euro und einem Gewinneinbruch um 79 % auf 4,4 Mio. Euro geführt hat. Doch zugleich wurden wichtige Weichenstellungen für eine nachhaltige Besserung der Lage vorgenommen, die sich schon in diesem Jahr in einer kräftigen Ergebniserholung niederschlagen sollten. Die rezessive Entwicklung in Deutschland ...

