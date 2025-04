Zürich - Die Bank Julius Bär schlägt bei ihrer Reorganisation die nächsten Pflöcke ein. Konkret wird eine globale Produkt- und Lösungseinheit geschaffen, das Kundengeschäft in drei statt fünf Regionen gegliedert und ein Leiter für alle Digital-Business-Transformation-Initiativen ernannt. Die Änderungen treten laut Mitteilung vom Montag per sofort in Kraft. Es sei das Ziel, damit effizienter und kundenorientierter zu werden. Die neue Einheit Global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...