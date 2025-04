Wuppertal - In einer Gartenlaube in Wuppertal sind am Wochenende drei Männer tot aufgefunden worden. Die Männer im Alter von 18, 25 und 26 Jahren sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Sonntag beim Grillen wahrscheinlich an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung gestorben."Einsatzkräfte fanden die drei Männer tot in der Laube. Zudem befand sich in dem Häuschen ein Kohlegrill", sagte ein Polizeisprecher am Montag der "Bild". Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen demnach gegen 23:15 Uhr in der Gartenhütte ein. Die Behörden waren zuvor von Angehörigen informiert worden, weil die Männer nicht nach Hause kamen.