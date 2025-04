Hier ist, was Sie am Montag, den 7. April, wissen müssen:Nach einer Erholung zum Ende der vorherigen Woche steht der US-Dollar (USD) am Montag unter Druck, da die Anleger die neuesten Entwicklungen rund um die US-Zölle genau beobachten. Eurostat wird die Einzelhandelsumsatzdaten für Februar veröffentlichen, und der US-Wirtschaftskalender wird in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...