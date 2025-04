Die Bayer-Aktie steht am Montag wie alle DAX-Mitglieder und fast alle Papiere an der Börse massiv unter Druck. Doch der neuerliche Abverkauf bei dem Chemie- und Pharmakonzern könnte für Aktionäre sehr ungemütliche Konsequenzen mit sich bringen. Das ist jetzt wichtig. Am Montag stehen ausnahmslos alle Mitglieder des deutschen Leitindex DAX an der Börse unter Druck. Auch Bayer bildet dabei keine Ausnahme, und der Konzern verlor bereits im vorbörslichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...