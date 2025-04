Rostock/Miami (ots) -Der deutsche Marktführer für Kreuzfahrten hat zwei Schiffsneubauten bei der italienischen Werft Fincantieri bestellt.Anlässlich der Seatrade Cruise Global, der weltweit größten Kreuzfahrtmesse, die aktuell vom 7. bis 10. April 2025 in Miami stattfindet, gab AIDA Cruises heute eine Milliardeninvestition im Rahmen der Zukunftsinitiative AIDA Evolution bekannt: zwei Schiffsneubauten einer neuen Generation. Die baugleichen Schiffe werden durch die Fincantieri-Werften in Italien gefertigt, die Indienststellung ist für Frühjahr 2030 und Winter 2031/2032 geplant. Damit wächst die AIDA Flotte auf 13 Schiffe. AIDA Cruises baut so seine bereits heute starke Position im deutschen Kreuzfahrtmarkt weiter aus und reagiert auf die starke Nachfrage."Die beiden neuen Schiffe mit 2.100 Gästekabinen werden unsere bestehende Flotte ergänzen und erweitern. Mit dieser Schiffsgröße werden wir unseren Gästen eine völlig neue Schiffsklasse, die sich von der Größe zwischen AIDAprima und AIDAcosma einreiht, anbieten. Unsere nächste Schiffsgeneration steht mit Multi-Fuel-Antrieben für innovative Technik. Die Maschinen können sowohl mit LNG betrieben werden und werden auch perspektivisch auf künftige Bio- und E-Fuels vorbereitet sein", erklärt Felix Eichhorn, President von AIDA Cruises.Für den Vorreiter der deutschen Kreuzfahrtbranche ist bei der Konzeption der neuen Schiffsklasse das Gästefeedback die wertvollste Basis. Dazu kommen Innovationen und Kreativität, um viele neue Ideen zu verwirklichen und erfolgreiche Konzepte weiterzuentwickeln. "Unsere neuen Schiffe werden nicht nur unsere AIDA Fans, sondern auch unzählige neue Gäste begeistern", ergänzt Eichhorn.Ein Mix verschiedener Maßnahmen, innovative Technik, optimierte Betriebsabläufe und alternative Kraftstoffe werden den Schiffsbetrieb der neuen Schiffsgeneration noch effizienter gestalten.Der Vertrag wurde am 7. April 2025 vorbehaltlich der Finanzierung geschlossen. Weitere Details zum Neubauauftrag wird AIDA Cruises in den nächsten Monaten bekanntgeben.Im Rahmen von AIDA Evolution hat die Kreuzfahrtreederei erst vor knapp zwei Monaten das größte Flottenmodernisierungsprogramm der Unternehmensgeschichte mit der ersten Werftzeit eingeläutet. AIDAdiva ist in Marseille umfassend modernisiert worden und gerade in den Dienst zurückgekehrt. AIDAluna und AIDAbella folgen im Herbst 2025 bzw. Frühjahr 2026.Über AIDA Cruises:AIDA Cruises, Marktführer für Kreuzfahrten in Deutschland, gehört zur Carnival Corporation & plc, einem Tourismusunternehmen mit acht der weltweit führenden Kreuzfahrtreedereien. AIDA Cruises selbst ist der drittgrößte deutsche Reiseveranstalter, die bekannteste Kreuzfahrtmarke und eines der erfolgreichsten Tourismusunternehmen Deutschlands.Das Unternehmen beschäftigt 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 60 Ländern. Mit ca. 1.200 Angestellten am Hauptsitz in Rostock ist die Kreuzfahrtreederei der größte private Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern. Weitere knapp 400 Mitarbeiter arbeiten am Standort Hamburg. Die Flotte mit aktuell elf Schiffen gehört zu den innovativsten Kreuzfahrtflotten weltweit.Pressekontakt:AIDA CruisesCommunication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/6007306