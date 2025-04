Nachdem Tesla den Verkauf des überarbeiteten Model Y mit dem Codenamen "Juniper" im Januar zunächst nur mit einer kostspieligen "Launch Series" gestartet hatte, ist es nun in den USA und Kanada in einer günstigeren Variante erhältlich, nämlich als "Long Range All-Wheel Drive". Das Basismodell fehlt aber noch im Nordamerika-Angebot Die Variante "Long Range All-Wheel Drive" für das überarbeitete Model Y kann in Deutschland schon seit Ende Februar unter ...

