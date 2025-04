Vergangenes Jahr war sehr in Diskussion, dass sich kleine Photovoltaik-Anlagen nicht marktgerecht verhalten. Jetzt ist es möglich, dass sie es tun, und das ist nicht nur für das Stromnetz ein Gewinn. Der Autor rechnet vor, dass ein Einfamilienhaushalt damit mehr Einnahmen erwirtschaften kann als mit der Einspeisevergütung. In Zeiten großer wirtschaftlicher und politischer Veränderung fragen sich viele Photovoltaik-Anlagenbesitzer, mit welchen technologischen Lösungen und mit welchem Vergütungsmodell ihre Photovoltaik-Anlage langfristig die meisten Erträge bringt. Was vielen noch nicht klar ist: ...

