Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit starken Verlusten in die neue Woche. «Der Ausverkauf gehe weiter», heisst es am Markt. Seit Donald Trump am Mittwochabend den grossen «Zoll-Hammer» ausgepackt hat, kennen die internationalen Aktienmärkte nur noch eine Richtung: stark nach unten. Händler sprechen von einem rabenschwarzen Montag. Dabei ist es vor allem die Sorge vor einer Rezession, die durch die US-Zölle angeheizt wird, welche die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...