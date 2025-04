Die LVMH-Aktie rauscht weiter in die Tiefe und kämpft zum Wochenstart mit der 500-Euro-Marke. Dennoch: LVMH dürfte einer der am besten positionierten Luxusplayer sein, um die Trump-Krise zu überwinden. Warum und wieso sich die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern nun noch weiter vergrößern dürfte, beleuchtet DER AKTIONÄR.Laut Barclays-Analystin Carole Madjo erwirtschaften die Luxuskonzerne rund 20 Prozent ihres Umsatzes in den USA. Aufgrund ihrer enormen Preissetzungsmacht dürften die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...