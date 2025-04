Unterföhring (ots) -100 Menschen, 100 Wissenskategorien, 100.000 Euro - und nur einer kann "The Floor" gewinnen. Friseurfachlehrer Carsten (52, Betzdorf) möchte jeden möglichen Gegner in seiner Wissenskategorie "Schlager" rasieren. Die 19-jährige Caro aus Beverstedt vertraut auf ihre "Musical"-Expertise. Sebastian (29) aus Köln tritt passend zu seiner Kategorie "Ballermann" im schrillen Mallorca-Outfit an und spekuliert darauf unterschätzt zu werden. Doch am Ende zählt die perfekte Mischung aus Taktik, Tempo und Wissen. Matthias Opdenhövel eröffnet "The Floor" am Donnerstag, 10. April 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Der Moderator zeigt sich beeindruckt: "Da die Kandidatinnen und Kandidaten das Spielprinzip kannten, waren sie noch besser vorbereitet. Taktisch und inhaltlich. Einige haben die Kategorien sogar fast 'leer' gespielt und bis zu 44 Antworten rausgehauen. Das war Wahnsinn!" Die Quizzer stellen sich in der SAT.1-Show den vielseitigsten Wissenskategorien: Von "Physik" über "royal & adelig" oder "Autoteile" bis hin zu "Reality-Stars". "Meine Lieblingskategorie war 'Serien-Intros'. Da hätte mich niemand drin geschlagen", verrät Matthias Opdenhövel.Das ist neu in der zweiten Staffel "The Floor": Wer drei Quiz-Duelle in Folge bestreitet und gewinnt, erhält einmalig fünf Zusatzsekunden, die er in einem seiner kommenden Duelle einsetzen kann. Am Ende jeder Folge treten die zwei Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten erspielten Feldern in einem zusätzlichen Zweikampf um den Tagesgewinn von 5.000 Euro an.Und das sind die 100 Spielerinnen und Spieler auf "The Floor":Helena (24, Aßlar), Birgit (65, Baden-Baden), Alex (56, Nähe Bad Oldesloe), Tino (36, Bad Sülze), Jessi (22, Bayreuth), Jasmin (34, Berlin), Manja (35, Berlin), Mary (19, Berlin), Micha (58, Berlin), Petra (61, Berlin), Ronny (38, Berlin), Till (31, Berlin), Carsten (52, Betzdorf), Caro (19, Beverstedt), Emma (17, Bexbach), Michael (73, Braunschweig), Simone (57, Chemnitz), Nicole (34, Chemnitz), Rebekka (34, Brüggen), David (24, Darmstadt), Bri (56, Dortmund), Sebastian C. (46, Dortmund), Vera (32, Dortmund), Emre (37, Duisburg), Anna (24, Nähe Erding), Katja (33, Erkrath), Thageeth (26, Essen), Kati (59, Eutin), Marco (46, Falkensee), Pedram (24, Freiburg), Aylin (24, Freising), Tanja (48, Georgsmarienhütte), Elisa (34, Gera), Dean (25, Grevenbroich), Laura (27, Haldensleben), Leonie (20, Hamburg), Nathalie (30, Hamburg), Pooja (35, Hamburg), Kaddy (42, Hanau), Nik (28, Heilbronn), Annette (59, bei Hof), Seyma (38, Hennef), Markus (56, Ittigen/CH), Diana (50, Jena), Sandra (50, Jena), Miriam (44, Karlsruhe), Johannes (30, Kassel), Steffy W. (45, Kaufbeuren), Guido (55, Koblenz), Tim V. (26, Koblenz), Britta (54, Köln), Sebastian L. (29, Köln), Steffi G. (57, Köln), Tim P. (45, Köln), Volker (61, Köln), Manuel (44, Kornwestheim), Selina (35, Langenfeld), Valentin (49, Langenzenn), Enno (54, Lauenburg/Elbe), Elina (33, Leipzig), Drea (56, Lohmar), Andreas (42, Magdeburg), Martin S. (56, Mannheim), Clive (56, Nähe Marburg), Anne (48, Metzingen), Ali (37, München), Leslie (29, Mülheim a. d. Ruhr), Julia B. (57, München), Julia T. (37, München), Karin (63, München), Alexander G. (34, Neumünster), Christoph (37, Neunkirchen/Saar), Doreen (26, Nienburg), Sven (29, Norderstedt), Alexander Z. (19, Nörvenich), Jochen (36, Oberhausen), Dörte (40, Oldenburg), Holger (36, Peine), Vedran (20, Pfaffenhofen a.d.Ilm), Betty (57, Reutlingen), Sabine (53, Reutlingen), Mariela (37, Riedstadt), Jessy (30, Saarbrücken), Gotti (53, Nähe Passau), Niklas (25, Schmelz/Saar), Christina (46, Spiesen-Elversberg), Nicolas (37, Stolberg/Rheinland), Doro (58, Sundern/Sauerland), Léonard (38, Nähe Uelzen), Nick (57, Unterhaching), Mario (34, Wernigerode), Norman (40, Wernigerode), Martin M. (26, Wien/AT), Stefan M. (53, Wien/AT), Jörg (56, bei Celle), Morayo (23, Winsen (Luhe)), Cedric (35, Witten), André (45, Wittenburg), Toralf (61, Wolfsburg), Stefan S. (51, Zweibrücken).Das ist "The Floor"100 Quizzer stehen auf einem riesigen LED-Boden. Der "Floor" ist in einhundert gleich große Quadrate unterteilt, die jeweils ein Wissensgebiet darstellen. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zum Quiz-Duell in dessen Kategorie heraus. Dann beginnt das Quiz gegen die Zeit: Jeder Duellant hat 45 Sekunden auf dem Zeitkonto. Abwechselnd müssen sie Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten. Nach jeder richtigen Antwort stoppt die eigene Uhr. Wer zu lange braucht und wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, verliert das Duell und muss die Show verlassen. Der Gewinner übernimmt das Feld der Gegnerin oder des Gegners. Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert "The Floor" mit Talpa Studios in Holland."The Floor" - sechs Folgen, ab Donnerstag, 10. April 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn