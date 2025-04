Auch die Nvidia-Aktie konnte sich dem Börsenkollaps der letzten Tage nicht entziehen und verlor am Donnerstag und Freitag in Summe rund -15% an Wert. Am Montagmorgen geht die Talfahrt mit einem Minus von zeitweise über -7% an den europäischen Märkten weiter. Warum verkaufen Anleger eigentlich auch die Nvidia-Aktie in Massen? Keine Zölle auf Chips In erster Linie ist es wohl der Herdentrieb von Kleinanlegern und das Verhalten von Großanlegern, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...