Saarbrücken - Angesichts sinkender Umfragewerte warnt der frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Union vor parteiinternen Debatten."Jetzt scheu auf Umfragen zu schauen, ist falsch", sagte Hans der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Es gilt sicherzustellen, dass die nächste Wahl erst in vier Jahren ist und die AfD durch gute Politik dann marginalisiert ist."Hans ergänzte: "Ich finde, Merz macht es richtig." Der Fehler liege nicht im Kompromiss unter Demokraten, er habe vielmehr in der "Ausschließeritis" vor der Wahl gelegen. CDU-Chef Friedrich Merz habe zudem als Parteivorsitzender "das stärkstmögliche Mandat der Basis und der Parteigremien erhalten, eine Regierung zu bilden und anzuführen. Ist er erfolgreich, wird die Basis folgen", so Hans.