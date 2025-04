Für Sportartikelhersteller wie Nike, Adidas und Puma keimte am Freitag kurzzeitig Hoffnung auf: US-Präsident Trump sprach von einem "produktiven Telefonat" mit Vietnams Staatschef To Lam. Doch greifbare Ergebnisse bleiben aus - die Aktien der Sportartikelhersteller setzen ihre Talfahrt am Montag ungebremst fort.

