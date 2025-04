Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

07.04.2025 / 11:30 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG



Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.04.2025

Kursziel: 14,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Umsatzrückgang und Restrukturierung belasten Ergebnis



Die A.S. Création Tapeten AG hat am 27.03.2025 den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht und einen Ausblick auf das Jahr 2025 gegeben.

[Tabelle]



Umsatzrückgang und schwächeres operatives Ergebnis: A.S. Création hat im GJ 2024 spürbare Erlöseinbußen verzeichnet und mit 111,3 Mio. EUR nochmals 8,2% weniger umgesetzt als im Jahr zuvor. Die Umsatzeinbußen erstreckten sich über alle Regionen und fielen in Deutschland mit -3,8% am geringsten und in Osteuropa mit 13,6% am deutlichsten aus (währungsbereinigt: -5,7% yoy). Die Rohertragsmarge konnte in Q4 auf 53,3% verbessert werden, so dass auch in der Jahresbetrachtung mit 50,7% ein Wert oberhalb der Schwelle von 50,0% (2023: 47,8%) ausgewiesen wurde. Die positive Entwicklung ist vor allem auf Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie den Ausbau des margenstärkeren E-Commerce-Geschäfts zurückzuführen. Zur Verbesserung der Kosteneffizienz leitete A.S. Création umfassende Sparmaßnahmen ein, darunter Personalreduktionen, die sich in Abfindungs- und Freistellungskosten von insgesamt 1,0 Mio. EUR niederschlugen. Trotz dieser Einsparungen führte die Kombination aus schwacher Nachfrage und einmaligen Belastungen zu einer deutlichen Verschlechterung der operativen Ergebnisse. So vergrößerte sich das operative Defizit auf EBIT-Ebene von -2,1 Mio. EUR auf -7,3 Mio. EUR. Bereinigt um Sonderfaktoren belief sich der Verlust auf -2,6 Mio. EUR (Vorjahr: -1,7 Mio. EUR).



Ausblick: Angesichts der großen konjunkturellen Unsicherheiten erwartet die Konzernführung in 2025 Erlöse in einer weiten Bandbreite von 100 bis 120 Mio. EUR. Das bereinigte operative Ergebnis (ohne Abfindungen und Währungseffekte) wird zwischen -2,0 und +2,5 Mio. EUR erwartet, das Nachsteuerergebnis in einer Range von -2,0 bis +1,5 Mio. EUR. Dabei sollte das Ergebnis von einem konsequenten Kostenmanagement und der Fokussierung auf weitere Verbesserungen der Rohertragsmarge profitieren. Das im Vorjahr vorgestellte Strategieprogramm Create 2030 (u.a. Fokus auf Digitaldruck, innovative Produkte, E-Commerce uvm.) wird konsequent fortgesetzt.

Fazit: A.S. Création bewegt sich weiterhin in einem ungünstigen Marktumfeld, das sich in der schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt (Baugenehmigungen für Wohnungen 2024: -16,8% yoy) sowie der anhaltend schwachen Konsumstimmung widerspiegelt. Während die Rohertragsmarge ermutigende Fortschritte zeigt, bleibt die Umsatzentwicklung herausfordernd. Entscheidend für eine nachhaltige Erholung wird die Stabilisierung der Nachfrage, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland und Westeuropa, sein. Zudem bilden Effizienzsteigerungen durch den zunehmenden Einzug des Digitaldrucks und eine weiterhin disziplinierte Kostenkontrolle mittelfristig die Basis für eine deutliche Verbesserung der Ertragslage. Die aktuelle Bewertung spiegelt das Potenzial der Aktie unserer Meinung nach weiterhin nicht wider, mit einem EV/EBITDA von 3,4 und KBV von 0,2 auf Basis der 2025er Schätzungen bleibt die Aktie günstig bewertet. Wir bestätigen unser Rating bei einem unveränderten Kursziel von 14,00 EUR.

