New York / London - Die Ölpreise haben ihre Talfahrt wegen der Angst vor den Folgen der aggressiven US-Zollpolitik am Montag fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 62,85 Dollar und damit 2,73 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai fiel um 2,70 Dollar auf 59,29 Dollar. Seit der Ankündigung eines umfangreichen Zollpakets der US-Regierung, das Zölle ...

