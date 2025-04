Unterföhring (ots) -17 Morlocks. 13 Schwertransporter. 3.200 Kilometer. Michael Manousakis und seine Morlocks begeben sich auf die größte und schwierigste Mission ihres Lebens. Mitten in der Wüste stehen 13 Oshkosh-Militär-Lkws und sollen zur Verschiffung nach Houston gebracht werden. Mehr als 3.200 Kilometer mit über 260 Tonnen Gewicht quer durch Amerika - in nur neun Tagen."Das ist keine Überführung von irgendwelchen Leasingfahrzeugen. Das wird halt auch ein bisschen weh tun", kündigt Chef Michael Manousakis an. Er und seine "Morlock Motors"-Crew stehen vor einer Mammut-Aufgabe - unvorhersehbar und riskant. Die Trucks sind nicht wie angekündigt fahrbereit. Der zuständige Sheriff lauert darauf, den Konvoi zu stoppen. Und die Zeitplanung ist utopisch. Katastrophe! Aber die Morlocks geben nicht auf. Mit doppelter Manousakis-Power: Michaels Tochter Carla packt kräftig mit an.Den Höllentrip der "German Schrauber" in den USA gibt es ab Donnerstag, 10. April, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn. Weitere Schauplätze der zweiten Staffel des Erfolgsformats "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" sind Italien, Österreich, Frankreich - und natürlich auch der heimische Westerwald. Produziert wird das Format von spin tv."Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ab 10. April immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.Pressekontakt:Michael UlichSprecher Kabel Einsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6007666