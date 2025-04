Cicors angekündigte Übernahme von MADES stellt einen weiteren Schritt zur Erweiterung der Präsenz im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (A&D) dar und steht im Einklang mit den strategischen Zielen, in stabilen, missionskritischen Märkten zu wachsen. Mit einem Umsatz von rund 29 Mio. EUR und Margen über dem Gruppendurchschnitt bringt MADES zusätzliche Skaleneffekte und Ertragspotenzial bei gleichzeitig geringem Integrationsrisiko. Diese Transaktion schließt eine geografische Lücke durch den Eintritt in den spanischen Markt und stärkt Cicors paneuropäische Ambitionen. Cicors begrenzte Präsenz in den USA (4?% des Umsatzes) mildert direkte Zollrisiken, dennoch erfordert das Engagement in den Bereichen Industrie und Gesundheitswesen angesichts globaler Handelskonflikte weiterhin Aufmerksamkeit. Das Management betrachtet das Unternehmen als "nicht immun, aber abgesichert", unter anderem durch Nearshoring-Initiativen. Insgesamt betrachten wir die geplante Übernahme von MADES als gut abgestimmten, wertsteigernden Schritt, der die langfristige Wertschöpfung unterstützt. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre KAUF-Empfehlung sowie das Kursziel von CHF 100.00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cicor%20Technologies%20Ltd