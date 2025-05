Cicor Technologies Ltd ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das im Bereich Elektrotechnik und Elektronik tätig ist. Das Unternehmen operiert über zwei Geschäftsbereiche: Electronic Manufacturing Services (EMS) und Advanced Substrates. Der Großteil des Unternehmensumsatzes wird in Europa erwirtschaftet. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 20.05.2025 um 11:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Alexander Hagemann, CEO der Cicor Technologies Ltd. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-20-11-30/CICN-SW zur Verfügung gestellt.