HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutz nach der Bekanntgabe der Übernahme von Urban Mobility Systems (UMS) auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Mit dem Zukauf des niederländischen Entwicklers elektrifizierter Lösungen für Off-Highway-Fahrzeuge erweitere der Motorenbauer sein Technologie-Portfolio, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Lösungen von UMS kommen in Kränen, Baggern und Radladern zum Einsatz und zudem laufe aktuell eine Machbarkeitsstudie zur Ausrüstung der niederländischen Armee mit einer Hybridlösung. Die Übernahme von UMS biete Deutz daher zusätzliches Potenzial sowie eine intelligente Möglichkeit, in den Bereich elektrifizierter Lösungen zu expandieren und gleichzeitig flexibel hinsichtlich Nutzung und Ergebnis zu bleiben./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006305006