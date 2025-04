NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML vor den am 16. April erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1057 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande liegt laut einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das erste Quartal des Zulieferers für die Halbleiterindustrie mit seiner Umsatzschätzung etwas über dem Konsens. Zugleich entspreche seine Prognose der des Unternehmens in der Mitte der angegebenen Spanne. Seine Schätzung für den Auftragseingang sei jedoch konservativer als die Konsensschätzung./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 17:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215