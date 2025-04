SHENZHEN, China (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD intensiviert die Expansion mit Elektroautos auf dem europäischen Markt und steigt in den Schweizer Markt ein. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) steigt in den Markt für Elektrofahrzeuge in der Schweiz ein und präsentiert die Modelle...

Den vollständigen Artikel lesen ...