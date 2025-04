NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit Blick auf einen globalen Handelskrieg untersuchte Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Einschätzung die Auswirkungen auf den europäischen Medizintechniksektor. Hier seien die Lieferketten bereits ziemlich deglobalisiert, zumindest in Bezug auf China. Die Handelsvolumina zwischen Europa und den USA blieben aber signifikant. Bestimmte medizinische Produkte könnten von Zöllen aber ausgenommen werden./ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 05:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 05:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SHL1006