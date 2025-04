STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat zu Jahresbeginn erneut weniger Fahrzeuge verkauft. Von Januar bis März wurden 529.200 Pkws und Vans abgesetzt. Das seien etwa sieben Prozent weniger als im ersten Quartal 2024, teilte das Unternehmen in Stuttgart mit. Bereits vergangenes Jahr war der Absatz der Schwaben um vier Prozent auf knapp 2,4 Millionen gesunken.

Die Pkw-Sparte verzeichnete mit 446.300 verkauften Wagen ein Minus von vier Prozent. Deutlicher fiel die Entwicklung bei den Vans aus: In diesem Segment setzte das Unternehmen 82.900 Fahrzeuge ab. Im Vergleich zum starken Vorjahresquartal entspricht das einem Rückgang von 21 Prozent.

Der Pkw-Absatz wurde nach Unternehmensangaben durch Modellwechsel im Einstiegssegment beeinflusst, vor allem in Deutschland. Hierzulande verkaufte Mercedes im ersten Quartal zehn Prozent weniger Autos. Grund hierfür sei das Auslaufen des elektrischen Smarts. Außerdem komme der CLA erst im Sommer auf den Markt. Das neue Modell gilt als Hoffnungsträger der Schwaben. Aber auch in den anderen Fahrzeugklassen gingen die Verkäufe zurück. Der Verkauf der besonders lukrativen und teuren Top-End-Modelle ging um zwei Prozent zurück.

Mit 152.800 Fahrzeugen verkauft Mercedes zwar immer noch mehr als jedes dritte Auto in China. Die Verkäufe sanken zu Jahresbeginn aber um ein Zehntel. Auf dem wichtigen Markt haben die Schwaben mittlerweile starke Konkurrenz durch heimische Hersteller, die ihnen bei Elektroautos den Rang ablaufen. Zudem sind die wohlhabenden Kunden in der Volksrepublik wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage weniger spendabel. In den USA setzte Mercedes ein Prozent mehr Autos ab. US-Präsident Donald Trump will Auto-Importe aus der EU mit einem Zoll in Höhe von 25 Prozent belegen

Bei den vollelektrischen Pkw verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von 14 Prozent auf 40.700 Einheiten. Weniger als jeder zehnte verkaufte Pkw war demnach im ersten Quartal ein reines E-Auto.

Verhaltende Aussichten für 2025



Das Mercedes-Konzernergebnis fiel 2024 im Jahresvergleich um gut 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro. Der Umsatz ging um 4,5 Prozent auf 145,6 Milliarden Euro zurück. Für das laufende Jahr rechnet der Autobauer mit noch stärkerem Gegenwind und weniger Ergebnis. Auch beim Pkw-Absatz wird ebenfalls ein leichter Rückgang erwartet. 2024 lag er bei 1,98 Millionen Einheiten./jpw/men