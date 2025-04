Höhepunkte des Uranprojekts Corvo

- Über 29 km Explorationsstreichlänge entlang dreier starker, von Nordosten nach Südwesten verlaufender Abschnitte mit Magnetik-Tiefstwerten, die mit EM-Leitern und quer verlaufenden Verwerfungen übereinstimmen und äußerst vielversprechende oberflächliche Bohrziele aufweisen.

- Eine Uranmineralisierung kommt entlang einer Streichlänge von 800 m zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,057 % U3O8 auf 3,5 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,1 m) beim Projekt (siehe unten) vor - zusätzlich zum Vorkommen Manhattan mit historischen Ergebnissen von 59.800 ppm U an der Oberfläche1.

- Hochauflösende geophysikalische Untersuchung - Kürzlich wurde eine moderne elektromagnetische Zeitbereichs-("TDEM")-Untersuchung abgeschlossen, die die Bohrziele durch die Definierung der drei Hauptleiterabschnitte hochstuft.

7. April 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Vital Battery Metals Inc. ("Vital" oder das "Unternehmen") (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O) freut sich bekannt zu geben, dass es am 4. April 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung (die "Absichtserklärung") mit Standard Uranium Ltd. (der "Optionsgeber" oder "Standard"), einer unabhängigen Partei, unterzeichnet hat. Gemäß der Absichtserklärung und in Abhängigkeit der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens zwischen dem Unternehmen und Standard würde dem Unternehmen eine Option (die "Option") auf den Erwerb einer 75-%-Beteiligung am 12.265 Hektar großen Projekt Corvo ("Corvo" oder das "Projekt") im östlichen Athabasca-Becken gewährt werden (siehe Abbildung 1).

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Projekt Corvo äußerst vielversprechend für die Entdeckung einer oberflächennahen, hochgradigen* Uranmineralisierung im Grundgestein ist, die der Lagerstätte Rabbit Lake und der kürzlich entdeckten mineralisierten Zone Gemini ähnlich ist. Corvo befindet sich direkt außerhalb des aktuellen Randes des Athabasca-Beckens und weist oberflächennahe Bohrziele mit Festgestein unterhalb einer minimalen Abdeckung aus glazialem Geschiebemergel auf. Beim Projekt gibt es mehrere Vorkommen mit mineralisierten Erzgängen und Brüchen, insbesondere das Vorkommen Manhattan, das historische Probenergebnisse von bis zu 59.800 ppm U an der Oberfläche lieferte und noch nie mittels Bohrungen erprobt wurde.

Mandeep Parmar, Interim Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, mit dem geplanten Erwerb des Projekts Corvo in das Athabasca-Becken zu expandieren. Das Athabasca-Becken ist für seine erstklassigen Uranvorkommen bekannt, was dem Ziel des Unternehmens entspricht, Projekte mit hohem Potenzial in bedeutsamen Rechtsprechungen zu erwerben. Mit der geplanten Übernahme von Corvo freuen wir uns darauf, das Projekt zusammen mit dem Kupferprojekt Sting weiterzuentwickeln und gleichzeitig weiterhin einen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

Abbildung 1: Regionale Karte des Uranprojekts Corvo, das sich 45 km nordöstlich der mineralisierten Zone Gemini von Atha Energy und 60 km östlich der Mine McArthur River von Cameco befindet

Geplante Bedingungen des Optionsabkommens

In Abhängigkeit der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens zwischen dem Unternehmen und Standard, das die in der Absichtserklärung beschriebenen Bedingungen widerspiegelt, kann die Option ausgeübt werden, indem das Unternehmen Barzahlungen und Aktienausgaben durchführt und die folgenden Explorationsausgaben beim Projekt tätigt:

Vergütungszahlungen Vergütungsaktien(1) Explorationsausgaben Betreibergebühren Jahr 1 50.000 $ 125.000 $ 750.000 $ 75.000 $ Jahr 2 75.000 $ 275.000 $ 1.750.000 $ 192.500 $ Jahr 3 100.000 $ 325.000 $ 2.000.000 $ 240.000 $ Gesamt 225.000 $ 725.000 $ 4.500.000 $ 507.500 $

Nach der Ausübung der Option beabsichtigen die Parteien, ein Joint Venture hinsichtlich der weiteren Erschließung des Projekts zu bilden. Vor der Ausübung der Option wird Standard als Betreiber des Projekts fungieren und berechtigt sein, im ersten Jahr eine Gebühr in Höhe von 10 % der Ausgaben zu verrechnen, die im zweiten Jahr auf 11 % und im dritten Jahr auf 12 % steigen wird. Nach der Ausübung der Option wird Eagle Plains Resources Ltd. eine NSR-Royalty in Höhe von 2,5 % am Projekt besitzen, wovon 1,0 % jederzeit für eine einmalige Barzahlung in Höhe von 1.000.000 CAD zurückgekauft werden kann.

Die Absichtserklärung ist zu diesem Zeitpunkt unverbindlich und die Gewährung der Option unterliegt weiterhin der Ausverhandlung endgültiger Unterlagen. Das Unternehmen muss in Zusammenhang mit der Option keine Vermittlungsprovisionen bezahlen.

* Das Unternehmen erachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von über 1,0 Gew.-% U3O8 als "hochgradig".

** Das Unternehmen erachtet Radioaktivitätswerte von über 300 Zählschritten pro Sekunde (cps) als "anomal".

Quellennachweis

1 - Standard Uranium Corvo Project Expansion - Pressemeldung vom 24. September 2024. https://www.newsfilecorp.com/release/224317/Standard-Uranium-Announces-Significant-Project-Expansion-and-Exploration-Plans-on-the-Corvo-Uranium-Property-in-the-Eastern-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

Erklärung der sachkundigen Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President & VP Exploration von Standard Uranium Ltd. geprüft, verifiziert und genehmigt, einer unabhängigen "sachkundigen Person" gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenahmeergebnisse von früheren operativen Betrieben veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch eine qualifizierte sachkundige Person hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind.

Über Vital Battery Metals Inc.

Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM |OTC: VBAMF | FWB: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Kupferprojekts Sting.

Das Kupferprojekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 12.700 Hektar, beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

Mandeep Parmar

Interim Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

about:blank

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Projektakquisition, die eine risikoarme Möglichkeit darstellt, das Unternehmen, das ein starkes Batteriemetallportfolio mit risikoarmen Möglichkeiten aufbaut, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und das Unternehmen, das einen ersten Arbeitsplan vorlegt, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Absichtserklärung, die Option und den Abschluss eines endgültigen Abkommens zwischen dem Unternehmen und Standard, die potenziellen Vorteile des Erwerbs einer Beteiligung am Projekt, das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, die Aufnahme von Bohr- oder Explorationsprogrammen in der Zukunft und die erwarteten Ergebnisse jedweder Bohr- oder Explorationsprogramme, die in Zukunft absolviert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

