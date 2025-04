EUPD Research und Anker Solix liefern in ihrer Analyse verschiedene Rechenbeispiele, um die Wirtschaftlichkeit für die Kombination von Stecker-Solar-Geräten mit Batteriespeichern zu untersuchen. Ein System mit 2 Kilowatt Photovoltaik-Leistung und 2 Kilowattstunden Speicherkapazität kann demnach die privaten Stromkosten um 64?Prozent senken. Es amortisiert sich der Studie zufolge damit in rund vier Jahren. Photovoltaik-Balkonanlagen sind aktuell stark nachgefragt in Deutschland. Mit einem Speichersystem kombiniert, können sie auch wirtschaftlich für die Nutzer relevanter werden, wie eine aktuelle ...

