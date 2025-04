In einem Interview mit Fox News am Montag sagte Kevin Hassett, Direktor des US National Economic Council (NEC), dass US-Präsident Donald Trump auf etwas setzt, von dem er weiß, dass es funktioniert, und fügte hinzu, dass Trump auf Handelspartner hören wird, wenn sie "wirklich großartige Angebote" machen, so Reuters."Trump wird entscheiden, ob die Handelsabkommen ...

