FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Hold" belassen. Die Trends der wichtigsten Mittel der Briten dürften im ersten Quartal recht solide geblieben sein, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Pharmabranche./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292