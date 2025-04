Nach Angaben des Herstellers Prolux Solutions sind 50 Liter und damit rund 10 Prozent des Tankinhalts infolge des Zwischenfalls ausgelaufen. In der Meldung der Kantonspolizei Thurgau war von einem Brand im Keller und 500 Litern die Rede, allerdings gab es wohl nichts zu löschen. Die Chemiewehr musste allerdings die ausgelaufene Elektrolyt-Flüssigkeit binden. Die Kantonspolizei Thurgau veröffentlichte am Sonntag eine Meldung zu einem "Feuer- und Chemiewehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus" in Arbon. Dieser ereignete sich an am Morgen in einem Mehrfamilienhaus der Stadt. Dabei sei es die Polizei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...